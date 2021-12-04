رئيسة «يوبام»: الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا

رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام» ناتاليا تشيا. (الإنترنت)

أكدت رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام» ناتاليا تشيا، اليوم السبت، استعداد الاتحاد الأوروبي «لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا».



وخلال مداخلة بالحلقة النقاشية عنوانها «الحوكمة في أزمة.. أي مستقبل لمؤسسات قطاع الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟» ضمن حوارات «منتدى البحر المتوسط»، قالت تشيا إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءًا من دول الساحل، وأضافت إن «اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي»، وفق ما نقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية.

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وتابعت: «نحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد. سنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».



ومنتدى البحر المتوسط منعقد منذ الخميس الماضي في العاصمة الإيطالية روما وينتهي اليوم، وهو مبادرة سنوية تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية.



ويشارك في المنتدى هذا العام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعديد المسؤولين بينهم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، ومفوض الاقتصاد باولو جينتيلوني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسيات الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.