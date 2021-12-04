وليامز: ليبيا عانت أزمة شرعية لا يمكن علاجها إلا بانتخابات حرة ونزيهة

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، 1 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا سابقا، ستيفاني وليامز، إن ليبيا عانت «أزمة شرعية» لا يمكن علاجها، إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة، مؤكدة أن ليبيا تمثل أولوية للإدارة الأميركية الحالية للرئيس جو بايدن.

وجاء حديث وليامز، خلال مداخلة في حلقة نقاشية بعنوان «ليبيا في مفترق الطرق.. ما يمكن أن تفعله أوروبا والمجتمع الدولي» ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسطي- الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت وليامز إن «ليبيا تمثل أولوية للولايات المتحدة الأميركية، كما يتضح من المهمة المزدوجة للسفير والمبعوث ريتشارد نورلاند، ومشاركة نائبة الرئيس كامالا في المنتدى».

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وأضافت «أنا أتحدث كمواطن أميركي بسيط، بعد أن تقاعدت من كل منصب حكومي قبل ثلاث سنوات.. لا أعتقد أن هناك قصورا في القيادة الأميركية بشأن الملف الليبي»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة، مثل الدول الأخرى، تدعم الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر».

ولفتت وليامز إلى أن «ليبيا عانت أزمة شرعية لا يمكن علاجها، إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة»، مشيرة إلى تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن «قبل يومين، بأن الانتخابات الليبية يجب أن تكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة».