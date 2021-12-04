اللجنة العسكرية تطلب من تركيا سحب القوات الأجنبية والمرتزقة.. وأنقرة تشترط انسحابا «متزامنا»

عضوا اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق فرج الصوصاع (يسار) واللواء احمد أبوشحمة (يمين). (وال)

قال عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، إن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة العسكرية «شريطة أن يكون الانسحاب متزامنًا من قبل جميع الأطراف».

وقال الصوصاع، في مقابلة مع وكال «سبوتنيك» الروسية، إن اللجنة أجرت محادثات مع الجانب التركي «بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وأضاف أن «اللجنة العسكرية المشتركة طلبت أثناء هذه المحادثات، من الجانب التركي، ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين، وفقًا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقًا لمبدأ السيادة الوطنية»، مضيفًا أن «تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقًا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازيًا ومتزامنًا».

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وتابع أن «اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين».

وفي أكتوبر الماضي، قررت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها في جنيف، «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

وأكدت اللجنة ضرورة تجهيز «آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة».