«مؤسسة النفط» تؤكد إغلاق 4 موانئ نفطية لسوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 07:42 مساء
ميناء راس لانوف, (شركة راس لانوف)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن أربعة موانئ نفطية أغلقت منذ مساء الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية،

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط «رويترز»، أن الموانئ هي «راس لانوف والزويتينة ومليتة والزاوية»..

وتابع أن عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، متوقعا إعادة فتحها يوم الأربعاء، حسب الأحوال الجوية.

- تقلبات جوية.. أمطار ورياح قوية وانخفاض في الحرارة على بعض مناطق ليبيا حتى الإثنين

وفي وقت سابق من اليوم، توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة التقلبات الجوية على أغلب مناطق شمال ليبيا، بما في ذلك من رياح نشطة إلى قوية، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز إنه خلال اليومين المقبلين سيتمركز منخفض جوي وسط البحر المتوسط يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الزاوية حتى مصراتة - مناطق الخليج - سهل بنغازي - المرج - الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي.

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