مفوضية الانتخابات: نحو 2.5 مليون مواطن تسلموا بطاقاتهم الانتخابية

مواطن يتسلم بطاقة الناخب من أحد مراكز الاقتراع في سرت، 19 نوفمبر 2021، (الإدارة الانتخابية سرت)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تسلم نحو 2.5 مليون مواطن بطاقاتهم الانتخابية، خلال فترة توزيع البطاقات والتي بدأت يوم 8 نوفمبر الماضي، وانتهت 1 ديسمبر الحالي.

وفي رسالة عنونتها المفوضية بـ«تهنئة للمصطفين إلى جانب الوطن»، قالت المفوضية إن مليونين و480 ألفا و588 شخصا، تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، «وتأهلوا للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، بحسب منشور للمفوضية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهنأت المواطنين الذين «بادروا باستلام بطاقاتهم، وقرروا ألا يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم، وبكل مسؤولية اختاروا الاصطفاف إلى جانب الوطن»، كما هنأت جميع العاملين في مراكز توزيع بطاقة الناخب، وشركاء المفوضية الذين لم يدخروا جهدا في سبيل تسليم البطاقات لأصحابها، متحملين كافة الظروف والتحديات.

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ودعت المفوضية، الجميع إلى تحمل مسئولياتهم «في المحافظة على هذه الوثيقة المهمة والتي تثبت أهليتهم للإدلاء بأصواتهم بعدم إتلافها أو استخدامها بما يتخالف مع صريح القانون».

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جدَّدت عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الثلاثاء الماضي، التأكيد على أن بطاقة الناخب هي «وثيقة رسمية دائمة الصلاحية تحفظ حق مشاركتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».