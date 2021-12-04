مرتبطة بروسيا.. «تويتر» تكشف عن إلغاء 50 حسابا هاجمت الحكومة الليبية

شعار تويتر (أ ف ب)

قررت شركة «تويتر»، إزالة 50 حسابًا على المنصة مرتبطة بروسيا هاجمت «الحكومة الليبية المدنية والجهات الفاعلة التي تدعمها».

وقالت الشركة، في بيان الخميس، إن هذه الحسابات كانت تعمل أيضًا على دعم الموقف «الجيوسياسي» لروسيا في ليبيا وسورية.

- «تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»

وبحسب بيان «تويتر»، أزالت أيضًا شبكة من 16 حسابًا مرتبطة بروسيا، حاولت إجراء عملية معلوماتية في جمهورية أفريقيا الوسطى، واعتمدت على مزيج من الحسابات غير الأصلية والحقيقية لإدخال وجهة نظر مؤيدة لروسيا في الخطاب السياسي لأفريقيا الوسطى.

وأوضحت المنصة، أن هذه العمليات جاءت ضمن قرار بإزالة 3465 حسابًا مرتبطة بست دول، هي المكسيك والصين وروسيا وتنزانيا وأوغندا وفنزويلا، مضيفة أنها أزالت كل حساب وقطعة من المحتوى المرتبط بهذه العمليات نهائيًّا من الخدمة.