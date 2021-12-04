وصول شحنة تطعيمات المواليد للمراكز والوحدات الصحية في سرت

مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت، محمد إدريس، (الإنترنت)

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت، محمد إدريس، أن المكتب تسلم شحنة تطعيمات الأطفال المواليد، التي تحولت مباشرة إلى المراكز والوحدات الصحية بسرت.

وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت إلى «بوابة الوسط»، أن التطعيمات المتوافرة، تشمل جرعات «حديثي الولادة، والشهرين، والأربعة أشهر، والستة أشهر، والتسعة أشهر، والسنة والسنة ونصف».

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وبحسب إدريس، ستكون التطعيمات متوافرة بالمراكز التالية: «المركز الصحي هراوة (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، والمركز الصحي ابن الهيثم الأربعين (السبت والأحد والإثنين)، والمركز الصحي ابن النفيس السواوة يوم السبت إلى الخميس، والمركز الصحي رقم3 (من السبت إلى الخميس)، والمركز الصحي الزعفران (من الإثنين إلى الخميس)، والمركز الصحي عمر المختار رقم 2 من الأحد إلي الأربعاء، والمركز الصحي خالد بن الوليد الثلاثين من السبت إلى الثلاثاء، والمركز الصحي جارف البطومة (من السبت إلى الخميس)، والمركز الصحي الغربيات (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، ومستشفى أبوهادي القروي من السبت إلى الخميس، والرعاية الصحية، (الأحد والثلاثاء والأربعاء)، ما عدا حديثي الولادة وتسعة أشهر يومي (الإثنين والخميس) فقط.