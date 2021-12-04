بالصور.. شركة الخدمات العامة تسحب مياه الأمطار من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 02:40 مساء
جانب من عملية شفط الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. ( شركة الخدمات العامة طرابلس).

قامت شركة الخدمات العامة في طرابلس بشفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق، اليوم السبت، بعد أن أغرقت الأمطار شوارع العاصمة نتيجة هطولها بغزارة مساء أمس الجمعة.

ومن بين المناطق التي جرى شفط المياه منها: جزيرة الفخم، والطريق السريع، ومثلث الفرناج، والبريد، وسوق الجمعة، وطريق 20 رمضان، حسبما أكدت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تقلبات جوية.. أمطار ورياح قوية وانخفاض في الحرارة على بعض مناطق ليبيا حتى الإثنين 

- بالصور: أمطار غزيرة في طرابلس وجنزور

كان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد نشر صورًا تظهر شوارع طرابلس ومحيطها وقد غطتها المياه بالكامل.

قائدو السيارات مطالبون بالحذر.. الشوارع غارقة والطقس متقلب 
بدورها، دعت مديرية أمن طرابلس قائدي السيارات إلى الحذر لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وتوقَّع مركز الأرصاد استمرار حالة التقلبات الجوية على أغلب مناطق شمال ليبيا، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بما في ذلك من رياح نشطة إلى قوية، وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز إنه خلال اليومين المقبلين سيتمركز منخفض جوي وسط البحر المتوسط يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها أحيانًا إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الزاوية حتى مصراتة - مناطق الخليج - سهل بنغازي - المرج - الجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي.

جانب من عملية شفط الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. ( شركة الخدمات العامة طرابلس).
جانب من عملية شفط الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. ( شركة الخدمات العامة طرابلس).
جانب من عملية شفط الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. ( شركة الخدمات العامة طرابلس).
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