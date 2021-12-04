مصدر إلى «بوابة الوسط»: العثور على خمس جثث في الطريق بين سبها والشاطئ

سيارات شرطة تابعة لوزارة الداخلية في سبها. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، العثور على خمس جثث فى الطريق الرابط بين كل من سبها والشاطئ.

وأوضح المصدر أنه جرى تشريح الجثث، وفي انتظار نتائج التشريح والتحاليل الطبية، مرجحًا أن تعود الجثث لمهاجرين غير شرعيين.