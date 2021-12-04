أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي (25 نوفمبر - 2 ديسمبر 2021)

أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي (25 نوفمبر - 2 ديسمبر 2021)

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر صرف الدولار بفارق قرشين مسجلًا 4.59 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي مقابل 4.61 الخميس قبل الماضي. وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني 6 قروش إلى 6.16 مقابل 6.10، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبطت الليرة التركية بفارق 3 قروش عند 0.34 مقابل 0.37 دينار، فيما استقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار. أما العملات العربية، فقد انخفض الدينار التونسي بفارق قرش مسجلًا 1.58 مقابل 1.59 دينار ليبي، وكذلك الريال السعودي الذي هبط إلى 1.22 دينار مقابل 1.23 دينار بفارق قرش في حين بقي الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار.

في السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار بفارق قرشين مسجلًا 5.05 دينار نهاية الأسبوع الماضي مقابل 5.07 دينار يوم الخميس قبل الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو بفارق 5 قروش، مسجلًا 5.60 دينار مقابل 5.55 دينار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار. وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.40 و1.75 دينار ليبي على الترتيب.