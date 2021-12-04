الأرصاد تعلن أعلى كميات أمطار في الهضبة وجنزور

مياه الأمطار أغرقت أحد شوارع جنزور، 4 ديسمبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أن أعلى كميات أمطار هطلت يوم الجمعة كانت فى الهضبة بواقع 61.2 مم، وجنزور 44.0 مم.

وأغرقت الأمطار شوارع في طرابلس وجنزور، بعدما هطلت عليها بغزارة مساء الجمعة، ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، صورًا ومقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تظهر الشوارع وقد غطَّتها المياه بالكامل.

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كما تداولت صفحات ليبية بمواقع التواصل صورًا أيضًا لمياه الأمطار التي هطلت بكثافة في العاصمة ومحيطها.

وتوقَّع مركز الأرصاد تأثر مدن الشمال بطقس بارد، مع هطول أمطار، وستشمل الحالة الجوية مدن الجنوب أيضًا التي ستشهد تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.