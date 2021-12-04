السفارة الأميركية: يجب تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الليبية

شعار سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا. (صفحة السفارة على فيسبوك)

أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، وتسهيل الطريق أمام ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وقالت السفارة في بيان، مساء الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، «تفخر الولايات المتحدة بدعم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا وشركاء المجتمع المدني في حملة الوصول لجعل الانتخابات الوطنية الليبية المقبلة أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة».

- «أفريكوم» تؤكد دعمها لجهود نورلاند الدبلوماسية لضمان إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

وأشارت إلى أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» عملت منذ العام 2011 مع منظمات المجتمع المدني «لدعم معايير إمكانية الوصول» للانتخابات من خلال أنشطة مثل تقييمات مركز الاقتراع، وقوائم مراجعة إمكانية الوصول، وزيادة الوعي، وتدريب العاملين في مراكز الاقتراع على حقوق المعاقين.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشعب الليبي لضمان المشاركة الشاملة في الانتخابات؛ فيما قال السفير ريتشارد نولارند: «يجب أن يتمكن جميع الليبيين، من ذوي الإعاقة أو غير المعاقين، من المشاركة الكاملة في الانتخابات وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية».