إحباط تهريب كميات حديد من تونس إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 09:47 صباحا
جانب من شحنة الحديد قبل محاولة تهريبها من تونس إلى ليبيا. (موقع ذا ناشونال نيوز)

تمكَّنت سلطات معبر رأس اجدير في الجانب التونسي من إحباط محاولة تهريب كميات من الحديد عبر شاحنتين إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، ضمن شحنة مصرَّح لها، أمس الجمعة.

وحاولت شركة تونسية تصدير كمية بشكل غير قانوني، قبل أن تلحظ السلطات الأمنية في المعبر الأمر وتمنعه وتحرر مخالفة للصفقة.

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وبلغت كمية الحديد التي حاولت الشركة تصديرها 69 طنًا بقيمة 303 آلاف دينار تونسي محملة على متن شاحنتين موجهتين إلى ليبيا، حسب موقع «ديوان إف إم» التونسي.

وأوضح الموقع أنه بإجراء المعاينة الفعلية ووزن الشاحنتين تبين زيادة الكمية المصدرة فعليًا بـ41 طن تقريبًا أي ما يعادل 60% من البضاعة المصرح بها، وذلك بقيمة 187 ألف دينار كانت ستتحصل عليها الشركة المصدرة عبر تحويل بنكي.

من جانبها، تعهدت «إدارة الأبحاث الديوانية» التونسية بمواصلة التحقيق في القضية.

جانب من شحنة الحديد قبل محاولة تهريبها من تونس إلى ليبيا. (موقع ذا ناشونال نيوز)
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