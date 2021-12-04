رافضة رؤية أوروبا لحل أزمة الهجرة المنقوش: تدافعون عن مصالحكم فقط

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، (أرشيفية: الإنترنت)

انتقدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظامًا أوروبيًا يدعو إلى ردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، معتبرة أنه لا يعالج جذور المشكلة ولا يخدم سوى مصالح دول الاتحاد الأوروبي.

وتعد تعليقات المنقوش أحدث طعنة في سياسات الاتحاد الأوروبي التي تمول خفر السواحل الليبي، الذي يعترض قوارب المهاجرين ويعيدهم إلى الشاطئ ويحتجز من كانوا على متنها، حسب موقع «ذا ناشونال نيوز».

وتحدثت المنقوش عبر مكالمة فيديو في جلسة بعنوان «التعامل مع الهجرة»، في مؤتمر «حوارات البحر المتوسط»، وهو مؤتمر استضافته الحكومة الإيطالية.

المنقوش تتهم أوروبا بالمراوغة في حل أزمة المهاجرين

وقالت: «من فضلكم لا تدفعوا بالمشكلة في حضننا، ورجاء لا توجهوا أصابعكم نحو ليبيا وتصوروننا على أننا دولة تسيء إلى اللاجئين وتزدري احترامهم.. لقد سئمنا من المراوغة، وكل هذه الحلول السطحية التي يتم تقديمها. حان الوقت لذكر المشكلة ومواجهتها بدلًا من ... استمرار تكرارها مرارًا وتكرارًا ».

ودعم الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي الذي يعترض بانتظام السفن التي تقل مهاجرين عبر البحر المتوسط.

وقال مهاجرون إن العديد منهم يوضعون بعد ذلك في مراكز احتجاز، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى في ظروف سيئة أو يُحتجزون للحصول على فدية مقابل رشاوى.

وفي حديثها، لم تتطرق وزيرة الخارجية بشكل مباشر إلى اتهامات الإساءة.

وحسب الموقع، فقد أصبحت ليبيا نقطة العبور المهيمنة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط والذين يأملون في حياة أفضل في أوروبا.

في كل عام، يحاول الآلاف من المهاجرين واللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

وأفادت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 1300 رجل وامرأة وطفل لقوا حتفهم حتى الآن في العام 2021 أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا.

بدوره، أرسل الاتحاد الأوروبي 455 مليون يورو إلى ليبيا منذ العام 2015، تم توجيهها إلى حد كبير عبر وكالات الأمم المتحدة بهدف تعزيز خفر السواحل الليبي وتعزيز حدودها الجنوبية وتحسين ظروف المهاجرين.

رؤية المنقوش لحل أزمة المهاجرين

وأكدت وزيرة الخارجية أنه من أجل معالجة جذور المشكلة فإن ما تحتاجه ليبيا هو «نظام شرطة أفضل على حدودها الجنوبية للسيطرة على تدفق المهاجرين».

وقالت إن الحل المتمثل في مجرد توفير الأموال لليبيا لن يكون كافيًا أبدًا، معتبرة أن المبادرات السابقة فقط هدفها خدمة أجندة الاتحاد الأوروبي ومنظوره.