مديرية أمن طرابلس تدعو السائقين إلى الحذر بسبب الأمطار

أمطار غزيرة تهطل على طرابلس، 3 ديسمبر 2021، (الإنترنت)

دعت مديرية أمن طرابلس قائدي السيارات إلى الحذر في القيادة خلال هطول الأمطار.

ودعا مكتب شؤون المرور بالعاصمة، السائقين إلى «الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة» خلال سقوط الأمطار لتفادي «وقوع الحوادث المرورية»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وشهدت العاصمة والمناطق المحيطة هطولا للأمطار بشكل غزير مساء اليوم، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر جميع مدن الطقس بتلك الأجواء أيضا، كما ستمتد إلى مدن الجنوب التي ستشهد تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة.