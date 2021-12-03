«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 08:52 مساء
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت منظمة العفو الدولية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقضاء الليبي إلى إقصاء الأشخاص المشتبه «بشكل معقول» في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي، من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل، وذلك حتى انتهاء «تحقيقات فعالة» في الإدعاءات ضدهم.

وحذرت من وصول هؤلاء الأشخاص إلى مناصب «قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التستر على جرائم أو التدخل في تحقيقات، أو تعطيهم حصانة من الملاحقة القضائية»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وفي 15 نوفمبر الماضي، أصدرت المنظمة بيانا اعتبرت فيه ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسية أمرا يعكس «جوًّا من الإفلات من العقاب في ليبيا»، مشيرة إلى أنه مطلوب للتحقيق «لارتكابه جرائم ضد الإنسانية».

وأمس الخميس، قبلت محكمة استئناف سبها، طعن سيف القذافي على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاده، وأصدرت حكمًا بإعادته إلى قائمة المرشحين لمنصب رئيس الدولة.

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