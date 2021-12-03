السائح يتوقع فرض إجراءات احترازية جديدة خلال أيام بسبب «إميكرون»

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح, (صفحة السائح على فيسبوك)

توقع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، فرض عددا من الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، مع ظهور متحور «أميكرون» الجديد في عدد من دو العالم.

وقال السائح، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإجراءات ستشمل عدم السفر سواء رحلات داخلية أو خارجية إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية، وعدم دخول أي مواطن أو أجنبي للبلاد إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

فيما حذر السائح، مقاهي الأرجيلة وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي ومعظم النشاطات العامة، من القفل «لو لم يتم اتباع الإجراءات الاحترازية»، محذرا أيضا من سماحها بدخول غير المطعمين.

وشدد على عدم إتمام الإجراءات الحكومية والتجارية والقانونية، إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية، كما أن الشهادات الصحية لن تصدر إلا بإبراز بطاقة التطعيم.

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وتابع أن الدراسة حاليا تسير يوما بعد يوم لفترة موقتة، و«أعتقد شهرا واحدا فقط، وبعدها يتم تقييم المدارس»، من ناحية التطعيم سواء كان للطلبة أو العاملين، مضيفا «لو وصلت نسبة التطعيم 70% في المدرسة، يتم العودة لنظام الدراسة العادي».

وبحسب السائح، سيشهد يوم الإثنين القادم، الكشف عن متحور أوميكرون في البلاد، ودراسة ضراوته على المصابين إن وجد، متمنيا أن «يكون متحورا سريع الانتشار وقليل الضراوة وذلك لرفع مناعة المجتمع».