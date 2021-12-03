الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية

اللواء أسامة جويلي. (أرشيفية: الإنترنت)

قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، تعيين اللواء أسامة عبد السلاح جويلي، مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية.

ونصَّ القرار رقم «321» الصادر في 16 نوفمبر الماضي، على استمرار الجويلي في «مهامه السابقة».

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وقبل القرار كان جويلي، يشغل منصب آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، كما شغل سابقًا، منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية برئاسة الراحل عبدالرحيم الكيب.