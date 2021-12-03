بدء توزيع استمارات النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لتوزيعها على البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 03:53 مساء
تجهيز استمارات النجاح لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي, (المركز الوطني للامتحانات)

أكد المركز الوطني للامتحانات في ليبيا، استمرار العمل على تجهيز استمارات النجاح لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي (2020 - 2021) الدور الأول، لتوزيعها على مكاتب الامتحانات بالبلديات.

وقال المركز في بيان اليوم، إن العمل مستمر منذ صباح الأمس إلى وقت متأخر من الليل لتجهيز استمارات النجاح، مشيرًا إلى تحميل استمارات النجاح لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي (2020 - 2021) الدور الأول لتوزيعها على مكاتب الامتحانات بالبلديات.

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وبحسب البيان، وُزِّعت استمارات النجاح على المنطقة الجنوبية والجفرة والمنطقة الممتدة من سرت إلى امساعد والكفرة.

وأشار إلى أن جهود موظفي المركز الوطني للامتحانات، ما زالت مستمرة لتجهيز باقي المناطق وسترسل تباعًا غدًا السبت.

تجهيز استمارات النجاح لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي, (المركز الوطني للامتحانات)
تجهيز استمارات النجاح لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي, (المركز الوطني للامتحانات)
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