وزير الدفاع الإيطالي يؤكد أهمية ليبيا الاستراتيجية لمنطقة المتوسط وبلاده

وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني. (آكي)

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اليوم الجمعة، «الأهمية الاستراتيجية لليبيا» بالنسبة لإيطاليا ومنطقة البحر المتوسط، مشددًا على «اهتمام إيطاليا بالشأن الليبي وتركيزها عليه».

وقال غويريني مخاطبًا مؤتمر «حوارات المتوسط» المنعقد بالعاصمة روما: «ليبيا بلد ذو قيمة استراتيجية والتي نحمل تجاهها مسؤولية مواجهة اختلالات يمكن أن تكون لها عواقب على استقرار منطقة المتوسط ​​وبالتالي على أمننا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف إنها «الأسباب الرئيسية وراء الالتزام القوي للحكومة ووزارة الدفاع في تجاه ليبيا»، وتابع: «نراقب بعناية تطور الإطار السياسي ونأمل أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى حالة أكثر استقرارًا».

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وأكد وزير الدفاع الإيطالي «استمرار مهمة المساعدة الثنائية على الأراضي الليبية مع التزام أقوى لبناء قدرات تشغيلية صلبة»، وذلك «من خلال خطوط تعاون محددة: أولًا في مجال الصحة العسكرية ثم التدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، مع أفق ضمان الدعم اللازم للمؤسسات الليبية في إعادة تنظيم قواتها الأمنية الموحدة في المستقبل».

وأمس الخميس، انطلقت فعاليات «حوارات المتوسط»، المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما حتى السبت، وذلك بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وعديد المسؤولين بينهم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ومفوض الاقتصاد، باولو جينتيلوني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسيات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ووزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.