عون يشارك في اجتماع «أوبك+»

محمد عون يشارك في اجتماع «أوبك+» عبر الدائرة المغلقة، 2 ديسمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد امحمد عون، ممثلًا للدولة الليبية، في الاجتماع الوزاري رقم «23» لتحالف «أوبك+»، الذي عُقد، أمس الخميس، عبر الدائرة الافتراضية.

وخلال الاجتماع، راجع الوزراء حالة سوق النفط وأكدوا أهمية المحافظة على استقرار وتوازن الإمدادات والاستعداد للاستجابة لتقلبات السوق، وقرروا زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال شهر يناير المقبل بمعدل 400 ألف برميل يوميًا تقسَّم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز.

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وفي نهاية الاجتماع، قرّر الوزراء عقد الاجتماع الوزاري الشهري المقبل للتحالف في الرابع من يناير المقبل.

وقبل يومين، شارك عون ممثلًا لليبيا في الاجتماع الوزاري العادي لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، عبر الدائرة الافتراضية.