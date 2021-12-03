دي مايو يعتبر استقرار ليبيا «التحدي الأكثر إلحاحا» لإيطاليا بمنطقة المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 12:30 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أن ​«​التحدي الأكثر إلحاحًا» بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو «تحقيق الاستقرار في ليبيا».

وخلال كلمته بمؤتمر «حوارات المتوسط»، المنعقد الجمعة بالعاصمة روما، ذكر دي مايو بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي انعقد في 12 نوفمبر الماضي، والتي «دعت الفاعلين الليبيين إلى الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية» في ضوء استحقاق 24 ديسمبر الجاري الانتخابي، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.

- بمشاركة الدبيبة.. انطلاق فعاليات «حوارات المتوسط» في روما
دي مايو: لا استقرار بمنطقة الساحل دون استقرار كامل في ليبيا

وأوضح دي مايو أن مؤتمر باريس، الذي تقاسمت رئاسته كل من إيطاليا وليبيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، أكد أيضًا «أولوية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا» وعلى «ملكية الليبيين» لمبادراتهم الوطنية و«الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار (هناك)، في إطار عملية برلين والأمم المتحدة».

وأمس الخميس، انطلقت فعاليات «حوارات المتوسط»، المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما حتى السبت، وذلك بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وعديد المسؤولين بينهم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ومفوض الاقتصاد، باولو جينتيلوني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسيات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ووزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
«شل» تعود إلى ليبيا بخطة خماسية
ليبيا
في العدد 315: القضاء بطل المعركة.. وليبيا تستعد لمنع انتشار «أوميكرون»
ليبيا
الكشف عن جدول مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز
رياضة محلية
ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
كاتبة أميركية تعتذر لرجل اتهمته باغتصابها خطأ وسجن 16 عاما
ثقافة وفن
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي
ليبيا
تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة
ليبيا
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رونالدو يتجاوز 800 هدف بثنائية في فوز يونايتد على آرسنال