541 إصابة جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 11:25 صباحا
النشرة الوبائية في ليبيا، الجمعة 3 ديسمبر 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

سُجلت 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى أربع وفيات و117 حالة حرجة، و2177 حالة شفاء، على ما أعلن، الجمعة، المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ووفق بيان المركز رقم «577»، فقد جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس لـ4386 عينة، حيث تبين سلبية 3845 عينة، وإيجابية 541 عينة بنسبة 12.3%.

وفي المجمل، سجلت ليبيا 374 ألفًا و280 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس 2020، بينها 352 ألفًا و416 حالة شفاء، و16 ألفًا و384 حالة نشطة، فيما توفي 5480 شخصًا.

وبلغ مجمل من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و732 ألفًا و259 شخصًا، فيما تلقى 690 ألفًا و563 شخصًا الجرعة الثانية.

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