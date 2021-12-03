الزناتي يقرر استحداث قسم للمخلفات الطبية بالمستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 10:31 صباحا
وزير الصحة علي الزناتي. (وزارة الصحة)

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، أمس الخميس، قرارًا بإنشاء قسم «المخلفات الطبيّة» ضمن التنظيم الداخلي للمستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات المجمعة.

ويتولّى القسم المستحدث وضع آلية لمعالجة المخلّفات الطبية الإشعاعية، والكيميائية، والحادة، والبيولوجية، والصيدلانية، والحيوية، والسمّية، والمعدية، والطبية بالتنسيق مع قسم المخلفات الطبية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وفق القرار رقم «465» لسنة 2021.

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كما يتولى القسم الحصر الدوري للأصناف منتهية الصلاحية، وتدوين أسباب عدم استعمالها وتدويرها، إلى جانب وضع شروط ومعايير معالجة وتخزين ونقل المخلفات الطبية المعدية وغير المعدية بالتنسيق مع قسم المخلفات الطبية بوزارة الصحة.

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