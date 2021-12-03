بطاقة اللقاح شرط لدخول مؤسسات التعليم العالي

القيب متحدثا خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الليبية ومؤسسات التعليم العالي بجامعة طبرق، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول مؤسساتها، سواء العاملين أو الزائرين.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها في «فيسبوك»، إلى قلة الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، رغم توفيره بكميات كبيرة، وهو ما اعتبرته يعطي فرصة لحدوث موجة جديدة لانتشار هذا المرض.

لذلك؛ قررت الوزارة «منع دخول أي موظف أو زائر للوزارة أو الجهات التابعة لها قبل إحضاره بطاقة التطعيم».

- تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي

والأربعاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية والتعليم بأنحاء البلاد، من خلال فريق التطعيمات المتنقل التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما قررت الوزارة العودة لنظام الدراسة بواقع 3 أيام أسبوعية، بدلاً من الدراسة يوميًا، وذلك لضمان عام دراسي آمن، تحسبًا من المتحور الجديد من فيروس كورونا «أومیکرون».