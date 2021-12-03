المشري يبحث مع السفير التركي مستجدات العملية الانتخابية

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز (صفحة المجلس على فيسبوك)

أعاد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التأكيد على ضرورة «إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة؛ للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح لها الشعب الليبي».

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن الطرفين ناقشا «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية في ليبيا».

وخلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، قال المشري إن المجلس الأعلى للدولة «يعتقد أن الانتخابات (المقرر عقدها في 24 ديسمبر الحالي) لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول».