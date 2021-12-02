«زلاف ليبيا» تنتهي من خطة تطوير حقل «العطشان»

القاهرة - بوابة الوسط (خاص) | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:37 مساء
اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يجتمع مع ممثلي لجنة إدارة شركة «زلاف ليبيا» (صفحة مؤسسة النفط على فيسبوك)

انتهت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، من خطة تطوير حقل «العطشان» لتزويد محطة أوباري بالغاز، وسلّمتها للمؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة «زلاف ليبيا» حسين أبوسليانة، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية الدكتور خليفة عبد الصادق.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز وتوفير الغاز كبديل للنفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية بمحطة أوباري بالجنوب.

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وناقش الاجتماع خطة تطوير الشركة لحقل «العطشان» والميزانيات اللازمة لبدء تنفيذ الخطة، كما جرى مناقشة خطة الشركة لتقييم حقل «الشادار» ومشروع مصفاة الجنوب.

وأضاف البيان أن الشركة سلمت مؤسسة النفط النسخة النهائية لخطة تطوير حقل «العطشان» الذي يعدّ الرافد الأساسي لتزويد محطة كهرباء أوباري الغازية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.

بدوره، أكد صنع الله أهمية تطوير الحقل لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري كبديل للنفط الخام المستخدم حالياً في تشغيل المحطة، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الأموال لخزينة الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة بشركة «زلاف ليبيا»: عبدالحفيظ أبوعين، عبدالسلام عبدالله عزيز، البركولي الحبيب، رمضان عبودة، ومدير التخطيط وتطوير الأعمال بالشركة أحمد أرحومة.

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