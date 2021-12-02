بلدية سرت تصرف مكافأة للعاملين بمركز مجابهة كورونا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:01 مساء
اجتماع في بلدية سرت لبحث مجابهة فيروس كورونا، 26 يوليو 2021، (صفحة البلدية في فيسبوك)

قرَّر عميد بلدية سرت، مختار المعداني، صرف مكافأة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة من العاملين بمركز الفلترة لمجابهة كورونا، وذلك من المخصصات المالية الممنوحة للبلدية.

ونصّ القرار رقم (54) لسنة 2021 على صرف مكافأة ألف دينار، لـ64 عاملًا بمركز الفلترة المخصص لمجابهة فيروس كورونا، وذلك تشجيعًا لهم في الظروف الحالية.

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وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» إن المكافأة للعاملين بالمركز، لكونهم لم يتقاضوا مكافآت مالية من وزارة الصحة رغم مخاطبتها منذ شهرين بالخصوص.

وأضاف أن المبلغ سيجرى خصمه من المخصّص سابقًا لبلدية سرت لملف مكافحة كورونا العام الماضي، والمقدر بمليون ومئتي ألف دينار.

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