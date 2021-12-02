الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ريادة أعمال ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 10:29 مساء
جانب من الحفل الختامي لمسابقة رواد أعمال المستقبل (صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي على فيسبوك)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الخميس، ختام مسابقة رواد أعمال المستقبل، ضمن مشروع «EU4PSL» الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل خبراء فرنسا لدعم القطاع الخاص في ليبيا.

وخلال الحفل الختامي، الذي أُقيم أول من أمس الثلاثاء، جرى تتويج ثلاثة مشاريع ريادية من أصل 12 منافسًا، تم اختيارهم من بين 120 طالبًا على مستوى ليبيا بعد مشاركتهم في معسكرات تدريبية حول ريادة الأعمال.

وقالت رئيسة قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ساندرا جوفين، في كلمة لها بالحفل: «لدينا الفرصة اليوم لمشاهدة الأفكار التجارية المبتكرة من قبل الطلاب والشباب الاستثنائيين».

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وشدّدت على أن «التعليم والمشاركة المدنية وريادة الأعمال ثلاثة مكونات يمكنها تحويل الاقتصاد الليبي إلى شيء أكثر تنوعًا واستقرارًا وتوليد المزيد من الفرص للشباب وتوزيع أكثر إنصافًا للثروة».

واختتمت: «فخورين جدًا بالفرق المشاركة والشباب الليبي المجتهد ونتطلع لدعم المزيد من المبادرات التي من شأنها تعزيز فرصهم والمساهمة في استقرار البلاد».

جانب من الحفل الختامي لمسابقة رواد أعمال المستقبل (صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي على فيسبوك)
جانب من الحفل الختامي لمسابقة رواد أعمال المستقبل (صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي على فيسبوك)
جانب من الحفل الختامي لمسابقة رواد أعمال المستقبل (صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي على فيسبوك)
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