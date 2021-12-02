الليبية الأفريقية القابضة توقف مجلس إدارة «الخطوط الأفريقية» وتشكل لجنة تسييرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 09:59 مساء
شعار الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة (الإنترنت)

أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة قرارًا بوقف مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية عن العمل، وشكّل لجنة تسييرية بدلًا عنه.

ونصّت المادة الأولى القرار رقم (47) لسنة 2021 على إيقاف مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن ممارسة مهام عمله لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

كما نصّت المادة الثانية من القرار على أن يسلم رئيس مجلس الإدارة الأختام الخاصة بعمل مجلس الإدارة لمن يخول بذلك بموجب قرار لاحق يصدر من مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

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وفي القرار الثاني الصادر برقم 48 لسنة 2021، قرّر مجلس إدارة الليبية الأفريقية للطيران القابضة تشكيل لجنة تسييرية برئاسة الدكتور الصيد إبراهيم قدور، وعضوية فاطمة محمود أحداش، ومصطفى محمد المرادي.

ونصّت المادة الثانية من القرار على تولي اللجنة المشكلة مهام تسيير العمل بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، وفق مهام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والمعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2019م.

كما وجّه القرار بتسلم رئيس اللجنة التسيرية الأختام الخاصة بعمل مجلس الإدارة من الرئيس الموقوف عن العمل، كما طالب اللجنة تقديم تقرير دوري بنشاط الشركة لرئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

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