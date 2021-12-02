الداخلية: ترتيبات أمنية لفتح سفارة كوريا الجنوبية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 08:36 مساء
مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية يجتمع مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، مناقشة بعض الترتيبات الأمنية لفتح سفارة كوريا الجنوبية بطرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لمدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، العميد صلاح الدين بن سليمان، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا «لي سانغ سو» ومساعده، بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي بالإدارة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع امتدادًا للاجتماع السابق للتباحث والتنسيق الأمني في الترتيبات الأمنية لفتح السفارة الكورية بطرابلس.

وأضاف أن اللقاء ناقش أوجه التعاون والدعم في المجال الأمني، وإمكانية تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.

وفي الأول من نوفمبر الماضي، اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ونائب وزير الخارجية الكوري في طرابلس، حيث أكد المسؤول الكوري استعداد بلاده لمساعدة ليبيا أمنيًا. وقتها جرى الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين البلدين «لمناقشة بعض الرؤى والتحديات والاحتياجات وتبادل الخبرات».

مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية يجتمع مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية يجتمع مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية يجتمع مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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