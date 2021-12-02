اللافي يبحث في موريتانيا انضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 08:14 مساء
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي. الخميس 2 ديسمبر 2021 (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إحياء اتحاد المغرب العربي وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس G5، وذلك خلال لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

واستقبل الغزواني، اليوم الخميس، نائب رئيس المجلس الرئاسي، والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الليبية الموريتانية وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وبحث اللقاء الملفات ذات الاهتمام المشترك في عديد المجالات، من خلال اللجنة المشتركة الليبية الموريتانية، ودعم الاستثمار في القطاعين العام والخاص.  

- المنقوش: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل اتحاد المغرب العربي
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كما تطرق اللقاء الذي عُقد في القصر الرئاسي لملف المصالحة الوطنية الشاملة طريق استقرار ليبيا، و«إحياء اتحاد المغرب العربي، وانضمام ليبيا لمجموعة دول الساحل الخمس G5، نظرًا لدورها الفاعل في المنطقة».

وكان اللافي قد وصل موريتانيا مساء أمس الأربعاء، وكان في استقباله وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل الشيخ أحمد، وسفير موريتانيا في ليبيا، وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط.

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