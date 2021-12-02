وزير الدفاع الإيطالي: آمل في انتخابات تضمن استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 07:28 مساء
وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني (آكي)

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، عن أمله في أن تضمن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري استقرار ووحدة ليبيا، وفق ما نقلت وكالة وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

كما أبدى الوزير الإيطالي، خلال لقائه في روما، اليوم الخميس، نظيرته النمساوية كلوديا تانر، «أمله في تعزيز عملية (إيريني) من منظور تدريب القوات البحرية الليبية وخفر السواحل، للمساهمة في السيطرة على تدفقات الهجرة مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص».

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وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في فعاليات حوارات المتوسط، وهي المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما حتى السبت.

وتجمع الفعاليات هذا العام أيضًا كبار المسؤولين وقادة رفيعي المستوى من القطاعات الحكومية والأكاديمية والإعلامية والتجارية ومنهم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ومفوض الاقتصاد، باولو جينتيلوني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ووزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

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