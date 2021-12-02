قبول طعن سيف القذافي وعودته إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 06:55 مساء
سيف الإسلام القذافي أثناء تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمكتب الإدارة الانتخابية سبها. (الإنترنت)

قبلت محكمة استئناف سبها، اليوم الخميس، الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأصدرت حكمًا بإعادته إلى قائمة المرشحين لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات المقرَّرة في 24 ديسمبر الجاري.

وشهد محيط مجمع المحاكم والنيابات في مدينة سبها، تجمع للعشرات من أنصار سيف القذافي، الذين احتفلوا بالحكم بعد انعقاد الجلسة التي تعطّلت على مدى أسبوع بسبب تعرُّض مقر المحكمة للاقتحام وتغيب القضاة.

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وقالت مديرية أمن سبها في بيانٍ قبل أيام، إن قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة حاصرت المبنى واقتحمت المحكمة وأرهبت القضاة ما حال دون انعقاد الجلسة المقرّرة لنظر الطعن الذي تقدَّم به المحامي خالد الزايدي.

وأدان حادثة الاعتداء على محكمة استئناف سبها كل من مجلس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة البريطانية في ليبيا.

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