عون يشارك في اجتماع «أوبك».. والكونغو رئيسة للمنظمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 04:24 مساء
وزير النفط والغاز محمد عون خلال مشاركته في اجتماع «أوبك» افتراضياً (الوزارة)

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزير محمد عون شارك ممثلا لليبيا في الاجتماع الوزاري العادي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عبر الدائرة الافتراضية.

وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي حمل رقم (182) جرى خلاله إطلاع الوزراء على تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير الأمين العام، واتفقوا على تكليف وزير الهيدوكربون بجمهورية الكونغو رئيسًا للمنظمة ومحافظ دولة العراق رئيسًا لمجلس المحافظين للعام 2022.

كما اعتمد المجلس الوزاري النسخة الرابعة لاستراتيجية المنظمة طويلة المدى، وكذلك الميزانية التقديرية للسنة المقبلة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الدوري المقبل (183) في بداية شهر يوليو 2022 بالعاصمة النمساوية فيينا.

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