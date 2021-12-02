إحالة مرتبات أكتوبر للقطاعات العامة بسرت للمصارف شاملة زيادة المعلمين

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت كافة حوافظ مرتبات الموظفين بمختلف القطاعات والأجهزة العامة العاملة بالبلدية عن شهر أكتوبر الماضي إلى المصارف التجارية شاملة الزيادة المقررة للمعلمين.

وأكد مراقب الخدمات المالية في سرت إبراهيم المشاي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن كافة حوافظ مرتبات موظفي القطاعات العامة بالبلدية أُدرجت بحسابات الموظفين بالمصارف التجارية العاملة بالمدينة عن شهر أكتوبر الماضي، اليوم «بما فيها الزيادة المقرَّرة للمعلمين بقطاع التعليم».

وأشار المشاي إلى أن أكثر من 15 ألف موظف وموظفة تقاضوا معاشاتهم اليوم فيما يُجرى الترتيب لإعداد مرتبات شهر نوفمبر الماضي تمهيدًا لإحالتها إلى المصارف التجارية وإيداعها بحسابات الموظفين لديها.