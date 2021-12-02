وزارة الداخلية تعلن العثور على جثة ممرض في بنغازي.. والمتهم يعترف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 03:56 مساء
شعار وزارة الداخلية. (الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية إن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري بمديرية أمن بنغازي عثروا على جثة لشخص ملقاة على الرصيف في أحد المناطق بالمدينة، مشيرة إلى أنها تعود إلى ممرض، وأن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، دون أن توضح دوافعه لارتكابها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه بعد تشكيل فريق من وحدة التحريات وشعبة المعلومات بالمركز، جرى التعرف على هوية القتيل وهو شخص سوداني الجنسية يُدعى (ت.م.ف) ويعمل ممرضًا لدى مستشفى جردس العام.

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وأسفرت التحريات عن التعرف على المشتبه به في ارتكاب الجريمة «وهو مواطن يدعي (م.أ.ب) وجرى ضبطه بعد إعداد كمين له أثناء بيعه لمركبة آلية لأحد التجار.

وبالتحقيق مع المتهم، ذكر أن المركبة الآلية تخص المجني عليه، كما اعترف بقيامه بجريمة القتل، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية وأُحيل لجهات الاختصاص.

صورة المتهم بعد القبض عليه، (وزارة الداخلية)
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