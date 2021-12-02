إحالة مرتبات أكتوبر للعاملين السابقين بشركات النظافة في عدد من البلديات

عامل بشركة خدمات النظافة ببني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الحكم المحلي، اليوم الخميس، إحالة مرتبات شهر أكتوبر للعاملين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين في عدد من البلديات.

وقالت الوزارة إن البلديات المعنية هي: الماية وسوق الخميس والعزيزية والمعمورة ونسمة والرياينة وظاهر الجبل والأصابعة والزنتان ويفرن وغدامس والحوامد ودرج وزمزم واجخرة ووادي البوانيس والقطرون وغات.

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وأوضحت الوزارة في بيان أنها تعمل حاليًا على التجهيز لصرف مرتبات شهر نوفمبر، مطالبة البلديات ومجالس إدارة شركات النظافة بسرعة استكمال إجراءات المطابقة المحالة إليهم حتى تتمكن من استكمال قرارات التعيين وإحالة المرتبات ونفقات التشغيل للبلديات.