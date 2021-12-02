بدء جلسة النظر في طعن سيف القذافي بمحكمة سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 02 ديسمبر 2021, 01:49 مساء
سيارة للأمن ومتجمهرون في محيط محكمة سبها، 30 نوفمبر 2021، (الإنترنت)

شهدت محكمة الاستئناف سبها، اليوم الخميس، انطلاق جلسة النظر في طعن المرشح سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر محلية، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن الجلسة بدأت بحضور جميع القضاة، ومحامي سيف.

ومنذ الخميس الماضي، لم تتمكن لجنة الطعون الابتدائية بالمحكمة من النظر في الطعن؛ بسبب تعذُّر وصول القضاة إلى مقر المحكمة الذي تعرض للاقتحام والحصار من قبل قوة مسلحة، قالت مديرية أمن سبها إنها تابعة للقيادة العامة.

- محامون يوضحون لـ«بوابة الوسط» الإجراء المتوقع بعد تعذر نظر طعن سيف القذافي بمحكمة سبها
- مصادر إلى «بوابة الوسط»: القضاة يغادرون محكمة سبها دون البت في طعن سيف القذافي
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وأيضًا لم تستطع هيئة القضاء أداء مهمتها يوم الثلاثاء، رغم حضورها إلى المحكمة، إضافة إلى محامي المرشح، قبل أن يضطروا إلى المغادرة مجددًا في وقت لاحق.

وأفادت مصادر محلية إلى «بوابة الوسط»، في حينه، بأن القضاة تعرضوا إلى «ضغوط»، لكن لم تحدد شكل هذه الضغوط أو مصدرها.

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