الكوني يبحث مع السايح والنويري المشكلات أمام العملية الانتخابية

لقاء الكوني والسايح والنويري، 2 ديسمبر 2021، (الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، المشكلات والصعوبات التي تعيق عمل المفوضية، والخطوات التي تضمن إجراء الانتخابات بـ«انسيابية».

وتناول الاجتماع سُبل تهيئة الظروف الفنية والأمنية لإنجاح الانتخابات وفق المعايير الدولية، حسب بيان «الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستعرض النويري الإطارين القانوني والدستوري اللذين اعتمدهما مجلس النواب فيما يخص العملية الانتخابية؛ لتمهيده الطريق لإجراء «انتخابات نزيهة تقبل بنتائجها الأطراف المشاركة في العملية السياسية».

وأشاد الكوني بالمجلس والمفوضية فيما يخص الانتخابات، مؤكدًا استمرار دعم «الرئاسي» للجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات في موعدها «تكون فيها الكلمة للشعب باختياره من يقود دفة البلاد، والوصول بها لمرحلة الاستقرار والتنمية والازدهار».