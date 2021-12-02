تقرير فرنسي: المجتمع الدولي يراهن عشوائيا على الانتخابات الليبية في موعدها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 02 ديسمبر 2021, 01:36 مساء
جانب من توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

وصف تقرير فرنسي رهان المجتمع الدولي على تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها بـ«العشوائي»، لأن الدولة تعاني من «انقسام شديد» بعدما أصبحت «ساحة لعب عسكرية لدول أجنبية عديدة».

وأثار موقع «موند أفريك» الفرنسي، اليوم الخميس، مسألة «غياب الواقعية» في التمسُّك بموعد الاستحقاق في 24 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى مؤتمر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المازن الأخير، الذي ألمح إلى «إمكانية تأجيل الاقتراع بسبب تدهور الوضع الأمني».

وأضاف التقرير: «يتدهور المناخ السياسي في ليبيا مع اقتراب الانتخابات التي من المقرر إجراؤها خلال ثلاثة أسابيع، حيث دعا المجلس الرئاسي وحدات مكافحة الإرهاب لتولي مواقع في طرابلس بسبب رغبة عدد من الميليشيات معارضة ترشح المشير خليفة حفتر للرئاسة».

- غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
- النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد

في حين أثار ترشُّح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية «حراكًا شعبيًا محدودًا بين الذين يحنون إلى حقبة الديكتاتورية»، وفق تعبير الموقع، الذي نبه إلى أنه أحد أبرز المستبعدين من سباق الترشح.

وذكر التقرير الفرنسي بأن ترشُّح سيف القذافي «لا يحظى بالإجماع بين القوى الدولية وخاصة الأميركيين والفرنسيين»، في حين لا تعتمد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على القانون الدولي كونه مطلوب رسميًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «جرائم ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى قبول القضاء الليبي بالطعن ضد ترشحه، بناء على توصيات النائب العام ومدير إدارة الجوازات والجنسية.

كما سلط الضوء على إصدار محكمة الزاوية الابتدائية، حكمًا باستبعاد حفتر أيضًا، بعدما قبلت الطعن المقدم ضده ومفوضية الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي
ليبيا
تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة
ليبيا
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة أفريقية للبرمجة