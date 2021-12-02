«الصحة»: شفاء 16 مصابا بـ«كورونا» في مراكز العزل

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شفاء 16 مصابًا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 15 حالة، حسب النشرة الوبائية الصادرة عن الوزارة، اليوم الخميس، والمنشورة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا وجود 117 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 373 ألفًا و739 حالة، منها 18 ألفًا و24 نشطة، و350 ألفًا و239 متعافى، و5476 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.