بمشاركة الدبيبة.. انطلاق فعاليات «حوارات المتوسط» في روما

الدبيبة خلال إلقائه كلمة في معهد الحرس البلدي بجنزور، 15 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

تنطلق، اليوم الخميس، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، فعاليات حوارات المتوسط، المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما حتى السبت.

وتأتي الفعاليات، وفق الوضع المختلط وجهًا لوجه (حضوريًا) وعلى الإنترنت (افتراضيًا)، مع رؤى بالإيطالية والعربية والإنجليزية في لحظة مهمة من المواجهة بين المؤسسات وأصحاب المصلحة بمنطقة البحر المتوسط ​​وشمال أفريقيا والشرق الأوسط المكرسة لمستقبل المنطقة.

وتجمع الفعاليات هذا العام أيضًا كبار المسؤولين وقادة رفيعي المستوى من القطاعات الحكومية والأكاديمية والإعلامية والتجارية ومنهم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ومفوض الاقتصاد، باولو جينتيلوني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسيات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ووزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، و الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

من جهته، قال دي مايو إن البحر الأبيض المتوسط ​​تاريخيًا يعد مساحة للحوار والتبادل، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في الاستمرار في تقديم مختبر لإعادة تعريف العمل المشترك في ضوء التحديات وذلك عبر فعاليات حوارات المتوسط.

- الدبيبة يشارك في المنتدى المتوسطي الشهر المقبل

وأضاف دي مايو، في افتتاحية على جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية في ضوء حوارات المتوسط، ​أنه على هذا الأساس ينبغي الاستثمار عبر وضع الأشخاص في قلب الحدث بدءًا من الشباب حيث سيكرس لهم أحد المنتديات المنظمة على هامش حوارات المتوسط مع دعم قدراتهم على الابتكار والنمو، وفقًا لما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأشار إلى أن التنافسات الأيديولوجية والتنافس على السيطرة على الموارد، وظهور أزمات جديدة تضاف إلى تلك التي لم يتم حلها منذ فترة طويلة يجب ألا تقلل من الجهود بل تعززها لمواجهة الديناميكيات السلبية.

وشدد على أن حوارات المتوسط تُعد جزءًا مهمًا من نسيج أوسع لعمل إيطاليا من أجل مستقبل منطقة البحر المتوسط ​​يرتكز على الرغبة في حماية وإدارة «المنافع المشتركة للبحر المتوسط» بطريقة مشتركة، وهي البيئة والبحر (الاقتصاد الأزرق) والبحث والابتكار الرقمي والدبلوماسية العلمية والثقافية والتنقل والصحة.