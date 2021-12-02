توزيع 95% من بطاقات الناخب في الزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة

مواطن يستلم بطاقة الناخب من أحد المراكز التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، (أرشيفية: صفحة المكتب على فيسبوك)

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية توزيع 95.74% من بطاقات الناخب في مراكز التوزيع التابعة له بمدن الزاوية، وصرمان، وصبراتة، وزوارة.

وجرى تسليم 188 ألفًا و71 بطاقة من أصل 196 ألفًا و449 بطاقة أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتوجَّه المكتب بالشكر إلى العاملين لديه، ولمدراء وأعضاء لجان التوزيع الذي أشرفوا على عملية تسليم البطاقات، ورجال الأمن، كما أشاد بمراقبات التعليم ومديريات الأمن والإذاعات المسموعة وفرق الكشافة التي تعاونت مع المكتب في سبيل إنجاح العمل.