الإسترليني ينخفض أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:40 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

انخفض سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنةً بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني قرشين إلى 6.10 مقابل 6.12 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت سعر اليورو عند 5.20 دينار، والدولار عند 4.59 دينار، والليرة التركية عند 0.34 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الدينار التونسي والدرهم الإمارات والريال السعودي، التي سجلت 1.58 دينار، و1.25 دينار، و1.22 دينار على الترتيب.

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