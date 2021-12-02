«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، اليوم الخميس، على الساحل من الخمس إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستؤثر على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، غدًا الجمعة، سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول إلى غربية على الخمس ومصراتة، وجنوبية شرقية على ساحل سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة وسرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة أحيانًا بسبب إثارة الأتربة.