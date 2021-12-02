«الأرصاد»: طقس مستقر اليوم ومتقلب غدا

سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر، اليوم الخميس، على غالب مناطق ليبيا، مع حدوث تقلبات جوية غدًا مصحوبة برياح قوية على غالب المناطق الساحلية مع أتربة وهبوط الرؤية الأفقية على الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا مساء الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

- حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد، وقد تتجاوز سرعتها 60 كم/س مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر غدًا على الحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتصل على غات إلى 29 درجة، وتسجل انخفاضًا مساء الغد على غالب المناطق.