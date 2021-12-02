انتهاء فترة التوزيع.. 2.46 مليون مواطن تسلم البطاقة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 01:53 صباحا
توزيع بطاقات الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في سبها، الأربعاء 10 نوفمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انتهت مساء الأربعاء، رسميًا، مواعيد تسليم بطاقات الناخبين بكافة الدوائر الانتخابية، بنسبة توزيع بلغت 86%، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقلت الوكالة إحصائية تفيد بتوزيع المفوضية العليا للانتخابات، مليونين و465 ألفًا و648 بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد.

وبلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة مليونًا و433 ألفًا و517 شخصًا، والنساء مليونًا و32 ألفًا و131 امرأة، وذلك حتى نهاية الأربعاء وهو اليوم الأخير لتسليم البطاقات، بعدما مددت المفوضية العليا الموعد النهائي الذي كان مقررًا الأحد الماضي.

- مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب
- مفوضية الانتخابات تمد ساعات العمل اليومي ساعتين بمراكز توزيع بطاقة الناخب
- قبل يوم من نهاية التوزيع.. مفوضية الانتخابات تدعو المواطنين إلى المسارعة في استلام بطاقة الناخب

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جدَّدت عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء الثلاثاء، التأكيد على أن بطاقة الناخب هي «وثيقة رسمية دائمة الصلاحية تحفظ حق مشاركتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل مطار معيتيقة الدولي، طائرة محملة بشحنة أولية لمواد لوجستية خاصة بعملية الاقتراع.

وقالت المفوضية إنها استقبلت الشحنة التي تحتوي على صناديق الأدوات التي يحتاجها الموظفون داخل مراكز الاقتراع من قرطاسية وأختام وأقفال وأكياس آمنة، وسترات الموظفين وغيرها، وفق بيان للمفوضية اليوم.

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