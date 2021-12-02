«وال»: عودة فتحي بن شتوان للسباق الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 01:12 صباحا
وزير الصناعة الأسبق المرشح الرئاسي فتحي بن شتوان. (فيسبوك)

قبلت محكمة استئناف طرابلس الطعن المقدم من رئيس رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، وزير الصناعة الأسبق الدكتور فتحي بن شتوان، على قرار استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وذكرت الوكالة أن المحكمة أصدرت حكمًا بإلغاء قرار مفوضية الانتخابات ليعود مجددًا إلى السباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري.

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وقال المحامي معز الحق عبد الباقي الحراري، رئيس فريق دفاع المرشح بن شتوان، إن قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد موكله استند للمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة.

ولفت إلى أن المحكمة الابتدائية قبلت طعنًا تقدّم به شكلا ورفضته في الموضوع، وجرى الطعن عليه عن طريق الاستئناف في الموعد المحدد، التي قبلت الاستئناف شكلا وموضوعا، وإلغاء قرار المحكمة الابتدائية، والحكم بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإدراج اسم فتحي حمد بن شتوان ضمن قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة.

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