اللافي في زيارة إلى موريتانيا لمدة يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 12:39 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وصل إلى موريتانيا مساء الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إلى العاصمة الموريتانية نواقشوط، في زيارة عمل تستمر يومين.

وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، بأنه «كان في استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل الشيخ أحمد، وسفير موريتانيا في ليبيا، وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الموريتانية».

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وأضاف أن هذه الزيارة «تأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطويرها».

وفي 26 سبتمبر الماضي، قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن بلاده تهتم بكل ما يحدث في ليبيا، وبشكل خاص وقف إطلاق النار، وأشادت باتفاق «جنيف فور توقيعه»، مؤكدًا أن موريتانيا «تأمل بأن تتم الانتخابات (الليبية) في ظروف جيدة».

وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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